WEER. Het weer wordt warmer in Laarne

Chef-kok Jeff Hanselaer aangewor­ven als lid van unieke culinaire groep: “Heel mooie erkenning”

Jeff Hanselaer, zaakvoerder en chef-kok van Pur Boeuf in Berlare is vanaf nu lid van ‘Masterchefs 33 Belgium'. Deze organisatie van chef-koks delen hun ervaringen onder elkaar en ideeën en komen ook verschillende keren samen. Het is een exclusievere groep om deel van uit te maken, maar de chef uit Berlare is bijzonder blij met deze eer.