Vrouwen aan de macht in Laarne op Internationale Vrouwendag

Lokeren “Onze familie in Oekraïne staat doodsang­sten uit”: Lokeraars Wika (51) en Joeri (50) beleven bange dagen

Het Russische oorlogsgeweld in Oekraïne hakt er diep in bij het Lokerse echtpaar Joeri De Donder en Wika Chepelska en hun zoon Maxim (24). Het koppel woont intussen al meer dan 27 jaar samen in Lokeren, maar zowel Wika als Joeri hebben familie wonen in het getroffen land. “De foto’s van mijn neefje dat onder een deken schuilt in een kelder komen hard binnen”, zegt Wika.

3 maart