Vrijwilligers kunnen kennis maken met natuur en beheer op Natuurpunt Startdagen

Adriana blaast 101 kaarsjes uit

In Woonzorgcentrum Armonea in Wetteren Overbeke werd de 101ste verjaardag gevierd van Adriana De Corte. Jarenlang baatte ze in De Florimond Leirensstraat de bekende boekhandel Van Nieuwenhuyse uit na haar huwelijk met drukker en uitgever Werner Van Nieuwenhuyse.