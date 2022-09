Vijfdaagse kermis in Kalken

Kalkenkermis start op vrijdag 16 september met een schieting in café Parochiehuis en een Bingoavond in Den Après Sport. Volleybalclub Kalken opent haar Kermiscafé in de Mouterij met een apero-bar en kaas- en wijnavond en ook Hogerop bouwt een feestje met DJ in haar gelegenheidscafé. Op zaterdag start de rommelmarkt in de Vaartstraat om 12 uur. Je kan er snuisteren of een lekkere pannenkoek eten ten voordele van Chiro Den Averaan. Om 17 uur delen lokaal bestuur en de foorkramers gratis rittenkaarten uit voor de attracties aan alle kinderen tot 12 jaar en opent het schepencollege de kermis officieel. Er is ook avondmarkt vanaf 20 uur met tal van standen van de verenigingen. Het Davidsfonds Kalken heet iedereen om 20 uur welkom op de officiële opening tentoonstelling schilderijen van Arlette Neirynck en Beeldhouwwerken van Steven Yde in het Sociaal Huis. En om 20 en 21 uur is er de Gouden worp van op de brandweerladder van brandweer Wetteren aan café De Beize. In Den Après Sport is er live muziek met Ambidance.