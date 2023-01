Verhoogde PFAS-waarden in grondwater op Bonimex site

Bonimex is een voormalig vleesverwerkend bedrijf op het bedrijventerrein van Laarne. In juni 2012 brandde het bedrijf helemaal uit. Bij het blussen werd ook schuim gebruikt en dat kan schadelijke PFAS-stoffen bevatten. De Vlaamse regering liet in 2021 alle mogelijk vervuilde sites in kaart brengen voor onderzoek. Ook Bonimex in Laarne werd onderzocht. De meetresultaten uit het onderzoek tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig.