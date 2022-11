Veldmeersrunners zien aantal wandelaars en lopers verdubbelen

LaarneNa enkele kwakkelende coronajaren ziet wandel- en loopclub De Veldmeersrunners in Laarne het aantal deelnemers opnieuw een verdubbeling in vergelijking met het begin van het jaar. De groep telt intussen 150 sportievelingen en lanceert een aantal nieuwe initiatieven.

“We kijken al volop uit naar 2023 om deze positieve evolutie verder te zetten. Want wandelen en lopen zijn makkelijk, gezond en quasi gratis”, zegt Danny Clincke van De Verlmeersrunners. Met hun fluo hesjes zie je ze intussen inderdaad in grote getallen door Laarne bewegen.

Op dinsdagavond en donderdagavond wordt in groep gewandeld in verschillende snelheden en over verschillende afstanden tot 7 kilometer. Lopers kunnen kiezen tussen een korte afstand (5 km), middenafstand (7 km) en lange afstand met 2 snelheden (10 km). Ook op zondagochtend wordt gewandeld met een korte en tragere afstand tussen 5 en 6 kilometer aan 5.2 km/uur en een langere en snellere afstand tussen 7 en 9 kilometer aan 5.6 km/uur.

Lange afstand

De geoefende wandelaars zijn welkom op zaterdagochtend met afstanden tussen 15 en 35 kilometer. “Hier is het doel om te trainen voor de grotere wandeltochten zoals de Tocht van de hoop, Trails van 50 km, de Kustloop (80 km) of de Nacht Van Vlaanderen in Bornem. Daarnaast neemt deze groep ook deel aan wandelingen van Sport Vlaanderen”, legt Danny uit. “En momenteel is er een Start To Walk aan de gang en daarbij is de snelheid en afstand niet gedefinieerd maar werken we opbouwend zowel qua afstand als qua snelheid.”

Nieuwe initiatieven

In samenwerking met de gemeentelijke diensten wordt in maart een nieuwe start to run georganiseerd en zijn er ook verschillende initiatieven rond het ‘10.000'-stappen project. Naar samenwerking met Sport Vlaanderen zijn er de ‘omlopen van Sport Vlaanderen’ en het ‘Klavertje Vijf gedurende de zomer’

Info en lid worden kan via www.bloggen.be/runningdanny. Het lidgeld bedraagt in het eerste kalenderjaar 55 euro, inclusief begeleiding, verzekering, een wandel-looptruitje, vestje en regenveste. Vanaf het tweede jaar betaal je slechts 20 euro. Met vragen kan je terecht op veldmeersrunners1@gmail.com of op 0479/20.87.24.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.