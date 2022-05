Van Brussel naar Schotland voor OIGO met Porsche uit 1988

De rally is een organisatie van de Superlative Adventure Club, een Duitse organisatie, onder de vlag ‘Knights of the Island’ rally. “De wagens die mogen deelnemen moeten minstens 20 jaar oud zijn en elk team dient vooraf een event te organiseren om geld in te zamelen voor een goed doel”, legt Manu Backx uit. Samen met zijn mede-chauffeur Stefaan Hulselmans rijden ze de etappes in een Porsche 944S van 1988. Manu is met zijn bedrijf Correct Services al tien jaar sponsor en depannage dienst voor Motoren Voor OIGO.