Unieke glasfusie-kunst in Skala

Lokeren Basis­school Bengel neemt leesmobiel in gebruik

Op de Bengelschool kunnen leerlingen sinds enkele weken gebruikmaken van een leesmobiel: een werfwagen die werd omgebouwd tot een mobiele leesbibliotheek. “Taal is het begin van alles. Daarom zetten we met onze school hard in op lezen”, zegt afscheidnemend directeur Dorine Van Avermaet.

17 juni