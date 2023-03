Uitbaatster Krantenwinkel Laarne bedreigd met mes bij overval: “Klopjacht leverde nog niets op”

Depot Boeren­krijg maakt voortaan deel uit van ‘Belgium, Battle­field of Europe’

Het depot van de Boerenkrijg in Overmere, is voortaan lid van de groep ‘Belgium, Battlefield of Europe’. De boerenkrijg was een opstand die in 1798 startte in Overmere met een paar jongemannen die naar de wapens grepen als verzet tegen het onrechtvaardige Franse bestuur. De boerenkrijg viert dit jaar ook zijn 225ste verjaardag.