TAL brengt Musical Domino in eerste regie van Remi De Smet met grootste hits Clouseau

Toneel Atelier Laarne brengt in april de musical Domino op de planken. Dat is meteen het regiedebuut van Remi De Smet (Studio 100).

Toneel Atelier Laarne (TAL) brengt met Domino een muzikale komedie met de grootste hits van Clouseau. Het stuk werd geschreven door Frank Van Laecke en Allard Blom. Domino wordt ook het regiedebuut van Remi De Smet bij TAL. Hij was reeds in verschillende producties van Studio 100 te zien. Bovendien is hij binnenkort ook te zien als Bertus Bandiet in de nieuwe Piet Piraatshow.

Op de foto: Remi De Smet / Piet Piraat (Peter Van de Velde) en Bertus Bandiet (Remi De Smet).

De musical speelt zich af in de wijk Swentibold. Daar maak je kennis met Dominique. Door de recente breuk met haar vriend verhuist ze naar deze wijk en staat ze letterlijk voor de deur van een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze maakt er kennis met de buurtbewoners: het marginale koppel Anne en François, het behulpzame koppel Geert en Linda, het extravagante homokoppel Roland en Alex, de gepensioneerde beroepsmilitair Bernard en de romantische muzikant Sam die haar de bijnaam ‘Domino’ geeft. Sam steelt meteen haar hart. In elk gezin gebeurt iets heel ingrijpends. Ook de wijk zelf komt in gevaar want men wil er een mega-cinema in de plaats zetten. Lukt het de bewoners van Swentibold om hun wijk te redden?Lukt het Sam om Domino’s hart te winnen of aanvaardt ze de vraag van haar ex om terug te komen?

“Het is een romantische komedie die vooral heel herkenbaar is. Het gaat over mensen. Mensen die we elke dag tegen het lijf lopen.De bekende hits van Clouseau die voor deze voorstelling in een nieuw jasje gestoken zijn, ondersteunen het verhaal perfect”, klinkt het bij TAL.

Praktisch

Opvoeringen in zaal Skala aan de Colmanstraat in Kalken op vrijdag 7 en 14 april om 20.15 uur, zaterdag 8 en 15 april om 20 uur, zondag 9 april om 18 uur, maandag 10 april om 18 uur en donderdag 13 april om 20.15 uur. Reservaties via www.toneelatelier.be.

