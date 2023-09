Molen­straat weer open voor doorgaand verkeer en voortaan ook zone 30 per uur

De Molenstraat in Laarne is weer open voor doorgaand verkeer. Het lokaal bestuur liet tijdens de laatste vakantie weken de straat opnieuw asfalteren voor het nieuwe schooljaar. Er geldt een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur.