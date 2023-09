Gemeente stuurt zone 30 in Overmere en Uitbergen bij: “Zone inkorten in dorpsker­nen”

De zone 30 die in april dit jaar in de dorpskernen van Overmere en Uitbergen werd ingevoerd, is na evaluatie bijgestuurd. Na goedkeuring door de gemeenteraad en het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, gaat de wijziging in vanaf 1 september.