Sportclub Laarne organiseert al 75 jaar wielerwedstrijden

Liedekerke/Aalst INTERVIEW. Horecapaus Steven Van Bont (41) wil 20 zaken tegen 2025: “Deze sector floreert als nooit tevoren”

“We denken aan een uitbreiding elders in ons land en zelfs het buitenland.” Met zeven horecazaken in drie jaar tijd is Steven Van Bont (41) al in de weer in de Denderstreek en het Pajottenland, en nummer acht zit er ook aan te komen. Daar blijft het allesbehalve bij. De CEO van het overkoepelende bedrijf Op ‘t Hof barst van ambitie. “Collega’s vragen zich soms af hoe we dat allemaal doen. Wel, volg gewoon enkele belangrijke vuistregels.”

3 december