Sint te gast bij Gezinsbond Kalken

Zaterdag trok het gevolg in stoet door de straten. Het paard van Sinterklaas moest even op stal, maar de vrolijke bende, in het gezelschap van de Koninklijke Harmonie, werd in stijl vervoerd in een praalwagen die verdacht veel leek op de stoomboot. “De Sint was een blij man, maar hij had nog veel werk voor de boeg, want ook in Kalken waren er dit jaar géén stoute kinderen”, klinkt het bij de Gezinsbond.