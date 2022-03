Schouwbrand in woning aan drukke Rivierstraat

Lokeren Stad eert zorg en vrijwilli­gers met kunstwerk en bos

In de marge van de bekendmaking van de Meest Verdienstelijke Lokeraar van 2021 onthulde de stad ook dat het zorgpersoneel én de vrijwilligers een blijvende erkenning krijgen, respectievelijk in de vorm van een kunstwerk in het Josephine Charlottepark en het aan te planten ‘Vrijwilligersbos’ in de Oudenboswijk.

24 maart