Ruth Lasters wint 14de Melopee Poëzieprijs

De Poëzieprijs Melopee Laarne is al aan de 14de editie toe. De gerenommeerde prijs bekroont elk jaar het meest beklijvende gedicht dat voor het eerst verschenen in een literair Vlaams tijdschrift van 2021. De jury selecteerde op basis van een puntensysteem 20 gedichten waaruit Ruth Lasters met het gedicht ‘Dek’ als winnaar uit de bus kwam. Aan de juryprijs is 2500 euro verbonden. “Het voornaamste doel van de Melopee Poëzieprijs is poëzie dichter bij de mens brengen. Met de 20 genomineerde gedichten, wordt die opdracht alleen maar eenvoudiger”, zegt schepen van Cultuur Jasmien Jaques.

Ruth Lasters (1979) werd geboren in Antwerpen. Ze studeerde Romaanse filologie in Brussel en debuteerde met de roman Poolijs die haar de Vlaamse Debuutprijs 2007 opleverde. Naast proza en poëzie schrijft Lasters geregeld een opiniestuk voor De Standaard. Ze is ook actief in het onderwijs. Het winnende gedicht zal een jaar lang te lezen zijn op een grote banner aan het oud-gemeentehuis van Laarne.

Publieksprijs

Sinds 2018 kan ook elke poëzieliefhebber online zijn of haar favoriet gedicht kiezen. Sylvie Marie is met het gedicht ‘De actieve vorm van geboren worden is gebeuren’ de afgetekende publiekswinnaar. Van de bijna 700 stemmen, waren er 311 voor haar gedicht. Het levert haar een geldsom van 750 euro op. Sylvie Marie (1984) werd geboren in Tielt. Ze is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde vier dichtbundels en één roman en post regelmatig #gramgedichten op Instagram. Daarnaast is Marie redacteur bij het literaire tijdschrift Deus ex Machina en als Lilith McInky maakt ze deel uit van het fameuze Poëziebordeel. Er is ook opnieuw een bloemlezing met de 20 genomineerde gedichten uitgegeven. Die kost 10 euro en is verkrijgbaar in de bibliotheken en op het gemeentehuis.