Rosalie Niemand in ridderzaal van het kasteel van Laarne

Rosalie Niemand is het verhaal van Liliane Stijnen. De jaren lijken op haar geen vat te hebben. Je kan moeilijk geloven dat ze dit jaar 90 wordt. En toch is het zo. Een mooie en gelukkige vrouw met een aanstekelijke glimlach. Toch heeft het leven haar niet gespaard. Integendeel. De eerste vijftig jaar van haar leven waren uitzichtloos. Een nachtmerrie. Op haar vijfde werd de kleine Liliane door haar moeder ondergebracht in een gesticht voor achterlijke kinderen, ook al was er met haar niks mis. Maar het kleine meisje was ongewenst, en haar liefdeloze moeder was haar liever kwijt dan rijk.

Volledig scherm Caroline Govaert speelt Rosalie Niemand. © Christine Eloot

Toen ze twaalf was, werd Liliane Stijnen verwezen naar een psychiatrische instelling voor volwassen vrouwen, ondanks het feit dat ze geestelijk gezond was. Vernederingen en psychische martelingen, verdriet en angst beheersten haar leven. Het regime in de instelling verbeterde langzaam met de jaren. En toch kwam ze maar ‘vrij’ in haar vijftigste levensjaar. Ze werd opnieuw geboren in een wereld die ze amper kende. Maar ze sloeg er zich door, met een enorme veerkracht die niet te bevatten is. Haar fierheid en koppigheid hadden haar altijd overeind gehouden. Ze vocht voor een plaatsje in de maatschappij en ze slaagde er wonderwel in.

Bestseller

Haar verhaal werd in 1988 opgetekend door schrijfster Elisabeth Marain. ‘Rosalie Niemand’ werd een bestseller; viel in de prijzen. Liliane werd opgevoerd in alle mogelijke televisieprogramma’s van Jan Van Rompaey in Vlaanderen tot bij Sonja Barend in Nederland. Het boek werd herwerkt tot toneelstuk, en het kwam op heel veel plaatsen op de planken. Het toenmalige Mechels Miniatuurtheater en het NTG Gent oogstten er veel succes mee. Plots werd Rosalie Niemand wel Iemand. Liliane woont al vanaf haar ontslag in de psychiatrie van Duffel in Mechelen. Ze woont daar graag en wil er nooit meer weg. Liliane is een heel sterke vrouw. Het verleden heeft haar niet verbitterd gemaakt. Ze vocht voor een nieuw leven, en ze kréég het ook.

