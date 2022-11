Roger en Marie vieren 60ste huwelijksverjaardag

Roger is geboren en getogen in de Schriekstraat in Kalken en liep school tot zijn 14de. Nadien werkte hij in een voeg- en façadebedrijf in Wetteren en na zijn legerdienst werkte hij als zelfstandige. Maar door rugklachten moest hij zijn werk stopzetten. Die klachten waren zo erg dat men ook niet durfde opereren omdat er mogelijke kans op verlamming was. Marie is geboren in Wetteren en ook zij zat tot haar 14de op de schoolbanken. Nadien werkte ze als naaister en in het jeansbroeken atelier van Theo Willems tot haar 60ste. Ze leerden elkaar kennen in cinema De Zonde in Wetteren en het was liefde op het eerste gezicht. Uit het huwelijk kwamen 3 kinderen: Nancy, Sabine en Veerle. Deze drie dochters schonken het diamanten paar ook vijf kleinkinderen: Dieter en Brent, Jolien en Jasmine en Jasper.