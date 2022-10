Rode Kruis Laarne viert 50ste verjaardag en huldigde bloedgevers en cursisten

De afdeling in Laarne werd in 1972 opgericht door Luc Walraeve, dr. Albin Dierickx, Jozef Raman, Jef Clement en Thérèse Kok. Zij is vandaag nog steeds een trouwe vrijwilliger in de afdeling en werd door het bestuur in de bloemen gezet met een medaille. De afdeling organiseerde maandelijkse bloedafnames en heeft in verhouding tot het aantal inwoners in de gemeente het hoogst aantal donoren in Oost-Vlaanderen. Er werd ook de Jeugd Rode Kruis Vlaanderen werking opgericht en recent ook het Brugfigurenproject om kinderen met leerachterstand te helpen met studeren.