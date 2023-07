Jonge gezinnen schuiven aan voor ontmoeting met Bumba

Bumba is een razend populair televisiefiguurtje en een tv-programma op maat van kleuters dat door Studio 100 wordt gemaakt. Maar ook in het ‘echte’ leven is de immer vrolijke clown een echte publiekstrekker. Bumba was deze ochtend te gast in de vernieuwde Delhaize vestiging in Wetteren en dat zorgde voor lange wachtrijen.