MIJN DORP: Voormalig burgemees­ter Alain Pardaen (61) over zijn Massemen: “Het liefst van al zit ik in mijn tuin”

Ere-burgemeester Alain Pardaen (61) woont al 35 jaar aan de Oordegemsesteenweg in de Massemse wijk Kortenbos. Twaalf jaar lang was Alain burgemeester van Wetteren en hij zetelde sinds 1988 in de gemeenteraad. Maar sinds zijn pensioen en zijn afscheid als politicus geniet hij, samen met zijn vrouw Monique, vooral van wandelingen met zijn hondje en beste vriend Siska. “Ik ga graag naar het Speelbos met mijn kleinzoon Cesar. Hij kan er zich ongestoord en veilig uitleven met zijn loopfietsje op de paden”, vertelt Alain.