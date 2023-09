De grote Peter Sagan show op Derny Festival Wetteren: “De koers is waar hij thuishoort aan het station”

Het Derny Festival in Wetteren, en de grote Peter Sagan show, is maandagmiddag op gang geschoten aan het Stationsplein van Wetteren. Duizenden wielersupporters stonden al uren te wachten aan de start van de wedstrijd om een glimp op te vangen, een handtekening of een selfie te scoren van de drievoudige wereldkampioen. Start en aankomst lagen opnieuw waar het ooit allemaal begon. “Dit is waar deze koers thuishoort" zegt burgemeester Albert De Geyter.