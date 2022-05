Rechter willigt milieustakingsvordering in en beveelt afvoer van afval: “We hopen op een zomer zonder vliegen”

Het verhaal is ondertussen bekend in Laarne. Vorige zomer woedde een felle brand in het bedrijf. Sindsdien ligt heel wat onverwerkt afval onder het puin van een loods. Dat zorgt voor een overlast aan vliegen in de omgeving. “De hinder door vliegen, die terug te brengen is naar de site van firma Algrobo-Reparal, wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid gemengd afval. Sindsdien zoeken we naar oplossingen, klopten we aan bij verschillende instanties en voerden gesprekken met de bestuurders. Maar dat leverde niks op”, aldus burgemeester Andy De Cock (Open Vld).

Er werd een procedure opgestart om de milieuvergunningen van het bedrijf te schorsen maar dat dossier ligt momenteel nog ter behandeling bij minister van Omgeving Zuhal Demir. “Door het uitblijven van een reactie van het bedrijf en rekening houdende met de huidige hoge temperaturen, zagen we ons als bestuur genoodzaakt om opnieuw stappen te ondernemen. We stelden een milieustakingsvordering in, niet alleen tegen de vennootschappen, maar ook tegen de fysieke personen die erachter schuilen om een einde te stellen aan de opslag van de partijen afvalstoffen op het terrein”, vertelde burgemeester Andy De Cock op 16 mei.

Vijf partijen

In totaal werden vijf partijen gedagvaard. Deze werden vandaag veroordeeld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zetelend zoals in kort geding.

Deze vijf partijen werden veroordeeld om binnen een termijn van dertien werkdagen (met inbegrip van zaterdagen) na betekening van het vonnis over te gaan tot de afvoer van de afvalbergen naar erkende verwerkers en dit op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging. Bovendien wordt de gemeente, in het geval de veroordeling niet vrijwillig wordt uitgevoerd, gemachtigd om over te gaan tot ambtshalve uitvoering op kosten van deze 5 partijen en heeft de gemeente in dat kader recht op een provisie van 300.000 euro tot dekking van de kosten.

Geen vliegen meer

Ondertussen zou er reeds een deel van de afvalberg afgevoerd zijn. Dit belet niet dat de gemeente onmiddellijk na kennisname van het vonnis instructie heeft gegeven aan de gerechtsdeurwaarder om het vonnis te laten betekenen en de termijn te laten ingaan. De gemeente hoopt dat de situatie ter plaatse nu snel opgelost wordt en de inwoners kunnen genieten van een zomer zonder Corona of vliegen.