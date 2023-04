Raf en Liliane vieren briljanten bruiloft

Infoavond over nationaal park lokt veel volk, maar zorgt ook voor ongerust­heid bij landbou­wers

De landelijke gilde van Berlare organiseerde dinsdagavond een infoavond over het nationaal park en hoe het juist allemaal in elkaar zit. Heel wat landbouwers uit de regio kwamen luisteren, maar zijn ook ongerust over de plannen en vrezen dat zij heel wat land gaan kwijtraken. Ook de gemeente was aanwezig, en liet weten dat er op 27 april hierover zal vergaderd worden met de gemeenteraad.