Profwielrenners Edward Theuns en Julie De Wilde lanceren pleisteractie Rode Kruis

Berlaarse auteur met voorliefde voor Groot-Brittannië haalt Britse ambassa­deur naar Berlare voor lentecon­cert

Auteur Harry De Paepe, die bekend staat voor zijn boeken over het Britse volk en hun gewoontes is er in geslaagd om de ambassadeur van het land uit te nodigen op het lenteconcert van 't Meziek eind deze maand. Het optreden van die avond gaat over ‘God Save The King’, en dus was het voor de auteur, die de avond aan elkaar praat, het ideale moment om de man uit te nodigen.