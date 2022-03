Professor Wout Boerjan is verdienstelijke inwoner

Tijdens het Gala van de Gouden Leeuw werden de verdienstelijke inwoners, de sportlaureaten, sportploegen en sportverdiensten in de bloemetjes gezet. Wout Boerjan studeerde biologie aan de Universiteit Gent en promoveerde in diezelfde universiteit in 1993 in plantenbiotechnologie met een doctoraat over auxinebiosynthese en gene silencing. In 2009 werd hij uitgeroepen tot bosbiotechnoloog van het jaar en in 2020 ontving hij de Excellentieprijs voor Toegepaste Wetenschappen.