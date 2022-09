Prijzen voor huizen in Laarne stijgen

Aalst Kat zet nietsver­moe­dend kookplaat aan en stoot haar zak korrels om op het vuur: brandweer moet uitrukken

In de Frans Breckpotwijk in Aalst is maandagavond brand ontstaan in een van de appartementen nadat een zak met kattenkorrels omver was gevallen op de kookplaat. Die was vermoedelijk ook nog eens aangezet door de kat zelf.

13 september