Personeel recyclageparken verrast met koffiekoeken

Voor de Week van het Afvalteam trok het bestuur van de Intercommunale Verko en schepenen mee op stap of hielpen een handje in de recyclageparken of de kringloopwinkel. Zo stak Jan Tondeleir (Vooruit) afgelopen week al de handen uit de mouwen in Wetteren. En nu verrasten schepen Roos Locquet en Dirk Gistelinck het personeel van de recyclageparken in Laarne en Melle met koffiekoeken. “De echte afvalophalers leggen iedere week een marathon af. Dat is topsport. Binnenkort start het WK voetbal maar de echte sportvedetten zitten in ons team”, zegt algemeen directeur Peter De Leeuw.