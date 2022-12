LaarneDe jaarlijkse jeugdpoëzieprijs werd voor de tiende keer georganiseerd in Laarne. Uit 253 inzendingen kwam Pepijn Vanden Bosch als winnaar uit de bus met zijn gedicht ‘Vriendschap is als een puzzel’.

De jaarlijkse jeugdpoëzieprijs is een vaste waarde geworden voor de laatste graad van de lokale basisscholen en 253 leerlingen van alle scholen in Laarne en Kalken penden hun mooiste gedicht over vriendschap neer. Uit al deze inzendingen koos een jury het gedicht Vriendschap is als een puzzel van Pepijn Vanden Bosch van het zesde leerjaar VBS Sint-Macharius als winnaar.

Volledig scherm Pepijn Vanden Bosch wint tiende jeugdpoëzieprijs © Dirk Wollaert

Vriendschap als thema

Vriendschap was het kernwoord van deze editie, het vormt een noodzakelijk onderdeel van ieders bestaan, jong en oud, en is ook het thema van de Poëzieweek 2023. In workshops ‘Poëzie schrijven’, gegeven door dichters en theatermakers Hilde Keteleer, Anne Kuit en Sylvie Marie, dachten en spraken de kinderen over vriendschap en over hoe je die gedachten en gevoelens kan omzetten in taal.

Alle leerlingen kregen tijdens een feestje een kleine attentie, een vriendschapsbandje en de poëziebundel. De genomineerden, de winnaar en zijn klas ontvingen een extra prijs. Alle genomineerde gedichten zijn verzameld in een bundel die naast een bloemlezing ook een vriendschapsboekje is. Tijdens de Poëzieweek krijgen de genomineerde gedichten een plek in de bib van Laarne.

