Oude site Microfibres krijgt sociale woningen en gemeenschapscentrum: “Ontwikkeling start eind 2023"

Merelbeke RESTOTIP: Amaranth: Culinair genieten in puur veganis­tisch restaurant

Restaurant Amaranth aan de Ringvaartstraat in Merelbeke is een buitenbeentje in de culinaire wereld en één van de weinige toprestaurants die zweren bij een puur veganistische keuken. Kan dat? Lekker koken zonder boter of room? Zonder vlees of vis? Waar zelf geen ei aan te pas komt? Ja, dat kan. Al heeft het ook een prijskaartje. Maar daar krijg je wel een smaakbom voor in de plaats. Wij schoven onze voeten onder één van de zeldzame vrije tafeltjes.

