Opnieuw veel overlast vliegen rond afvalverwerkingsbedrijf

Inwoners van de Leeweg, Veldmeersstraat, Veldweg, Steentjestraat en Lange Meire melden opnieuw veel overlast van vliegen in huis. “De hinder is terug te brengen naar een bedrijf op het bedrijventerrein in de Veldmeers, waar een aanzienlijke fractie gemengd afval aanwezig is. Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid werd vanaf de eerste vliegenmeldingen op de hoogte gebracht en heeft reeds de nodige vaststellingen gedaan”, zegt burgemeester Andy De Cock (Open Vld) van Laarne. De gemeente bekijkt nu hoe ze het afval kunnen laten weghalen.

Ook plaag in 2018

Ook in het voorjaar van 2018 teisterde een vliegenplaag de gemeente. Het gemeentebestuur heeft sindsdien via verschillende procedures en acties geprobeerd om de hinder te beperken. “We voerden gesprekken met de verantwoordelijken gaven ongunstige adviezen en lieten verschillende processen verbaal opleggen. Al deze maatregelen hebben tot op vandaag en tot onze spijt weinig effect. We onderzoeken momenteel hoe we de aanzienlijke fractie gemengd afval, die de oorzaak kan zijn van de vliegenoverlast, kunnen laten afvoeren”, zegt burgemeester De Cock. Wanneer dat zal en kan gebeuren, is nog niet duidelijk. “Het is mogelijk dat de huidige overlast nog even verder kan duren. We communiceren tijdig wanneer we een finale oplossing hebben bekomen en vragen nog even geduld bij de omwonenden”, besluit De Cock.