Op huizenjacht in Laarne: “Top 3 van de duurste bouwgronden van Oost-Vlaanderen”

Laarne is een landelijke Gemeente met 12.500 inwoners ten Oosten van Gent tussen Destelbergen, Wetteren en Uitbergen. De gemeente bestaat uit twee deelgemeentes Laarne en Kalken en is wereldberoemd in Vlaanderen door zijn uitstekend bewaarde waterburcht uit de Middeleeuwen Het Kasteel van Laarne. Het bevolkingsaantal is al jaren vrij stabiel. En daar zit ook de vastgoedmarkt voor iets tussen. Woonuitbreidingsgebieden worden hier niet aangesneden en de bouwgrond in Laarne staat op een derde plaats van de duurste gemeentes in de top van Oost-Vlaanderen met een gemiddelde prijs van 400 euro per vierkante meter. Woningen en appartementen zijn schaars op de markt en gaan nog van de hand voor ze online gaan.