Ontbijtwandeling voor opleiding honden Canisha

Aalst Jonge bestuurder wordt dronken betrapt achter stuur nadat hij naar feestje ging: “Domme beslissing genomen”

Een jongeman uit Aalst stond maandagochtend terecht voor de politierechter in Aalst nadat hij in dronken toestand uit het verkeer was gehaald. Hij was op weg naar huis van een feestje. De man zelf bleek nog geen twee jaar zijn rijbewijs te hebben.

2 mei