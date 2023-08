Nuestro Camino wandelt en fietst 11.702 euro bij elkaar voor OIGO en Think Pink

Nog steeds 7,5% gecontro­leer­de bestuur­ders rijden te snel: “103 per uur in de bebouwde kom”

Tijdens snelheidscontroles met de bemande camera in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen reden in juli nog steeds 7,5% van de bestuurders te snel. “Eén chauffeur haalde zelfs 103 kilometer per uur in de zone 50 in Ten-Ede.”