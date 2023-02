Nieuwe reeks Start To Run

Start To Run wordt in Laarne reeds voor de elfde maal georganiseerd. De bedoeling is om iedere deelnemer, ongeacht niveau of conditie, in enkele weken aan te leren om een aantal kilometers te wandelen of te lopen. “Het ‘Start To Run’-gebeuren is niet meer zo ‘straf’ als pak weg 10 jaar geleden maar is duidelijke opnieuw aan een revival bezig. Ook keren opnieuw veel sporters, zowel lopers als wandelaars, terug naar het sociale, recreatieve sporten in groep terug”, zegt Danny Clincke van de Veldmeersrunners.