Nieuwe en actieve speelplaats voor Basisschool De Zonnebloem

Mout Uyttersprot, bekend als Filip uit De Kotmadam of Bertje uit Familie, gaf een nascholing ‘Outdoor learning’. “Dat is actief en echt leren in de buitenlucht, waardoor al de zintuigen geprikkeld worden en de leerlingen veel meer gaan bijleren en onthouden”, zegt directrice Anniq Patho. Dat biedt heel veel voordelen voor de groepssfeer omdat de leerlingen samen nieuwe elementen leren ontdekken.

“Ze leren in groep samen te werken en leren kritisch te kijken naar resultaten. Wist je dat de scores van de leerlingen stijgen wanneer ze buiten les krijgen? Natuurlijk is het ook beter voor de gezondheid. Outdoor learning heeft ook een positieve invloed op gedrag en verbetert de communicatieve vaardigheden. De komende maanden brainstormen we samen over wat we hierbij kunnen upgraden op het domein. Begin volgend schooljaar zal dit door een architect in een plan gegoten worden”, besluit Anniq.