Nieuw wapenschild voor twintig Vlamingen: een tattoo voor overleden papa, een zegelring voor grootvader en een Griekse dank aan gastvrij Vlaanderen

Wapenschilden en -brieven worden steeds populairder en in de jongste twintig jaar werden er 316 wapens officieel geregistreerd. Het gaat om niet-adellijke heraldiek. Elke mens, vereniging of instelling in Vlaanderen kan een aanvraag indienen voor de verlening van een nieuw wapen of de erkenning van een oud wapen. Het is de Vlaamse Heraldische Raad die hen begeleidt bij het uitwerken van een correct en origineel ontwerp. De toekenning van het wapen gebeurt via een officieel diploma – de wapenbrief – die naast de tekening ook de officiële beschrijving of ‘blazoenering’ van het wapen vastlegt.