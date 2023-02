(Naakt) foto’s in historisch kasteel van Laarne

De foto-expo ‘Les (Des)habilleuses’ toont in 65 beelden het verhaal van de historische figuren en adellijke dames die het kasteel bewoonden en hoe ze zich lieten opmaken door hun kleedsters. “Meer dan een jaar hebben we gewerkt aan de beelden die gebaseerd zijn op historische bronnen. Ik heb zelf kunstgeschiedenis gestudeerd en ben dus evenzeer bezig met beelden als met de inhoud”, zegt Eva Rossie. Ze liet zich ook bijstaan door kunsthistorici. In de expo toont Eva Rossie 65 beelden. “Ik liet me inspireren door de vroegere bewoners en daarbij fungeert de kleedster als spilfiguur. Er wordt gespeeld met het contrast tussen zij die bedekken en blootgeven, zij die alles zien en horen, zij die klein gehouden worden en zij die vriendelijk bedanken voor de ketenen van het keurslijf.”

Historisch kader

In de kamers van de eeuwenoude burcht hangen de foto’s die, meestal, in diezelfde kamers werden gemaakt. Met natuurlijk licht in een historisch kader. Het campagnebeeld van de expo, een halfnaakte dame met bloot achterwerk, is gemaakt in de eeuwenoude kapel van het kasteel. En dat zorgde voor wat deining bij de voormalige kasteelheer. “De beste reclame die we konden dromen”, zegt Eva. “Maar slechts een deel van de foto’s zijn artistiek naakt. Meestal portreteer ik de modellen in lingerie of kledij. “Ik doe dit uit liefde voor de geschiedenis en de portretfotografie en er verschijnt zelf een heus kunstboek van de beelden”, zegt Eva.