Na drie ‘wondere' weken verliest Saartje (11) strijd tegen leukemie: “We hebben haar het slechte nieuws niet verteld”

Gent Café Chantant, de ziel van de Gentse Feesten, is er nog

18 juli Geen Gentse Feesten? Wel in Mariakerke. Daar is er ook de komende dagen nog elke voormiddag café chantant. Hubert Van Rietvelde, Jan Gorleer en Wim Bartholomeus maken er het mooie weer, Kurt Burgelman is er ‘special guest’. En er is wat iedereen wil: een massa Gentse meezingers.