Muzikaal afscheid van Dirk (60) in ‘zijn’ Kalken na tragisch dodehoekongeval: “Dit had niet hoeven gebeuren"

Berlare Beklaagde riskeert zware straf nadat hij zeventien­de keer voor rechter moet verschij­nen

Sven D. uit Berlare stond dinsdagochtend terecht in de rechtbank nadat hij achter het stuur van een voertuig werd betrapt terwijl hij een lopend rijverbod had. Dat de man al zestien voorgaande veroordelingen had opgelopen en al eerder in de gevangenis heeft gezeten, was geen goed signaal.

27 september