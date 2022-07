Mogelijke PFAS vervuiling rond Microfibres site

Op de oude textielfabriek Microfibres aan de Lange Meire woedde in het verleden een zware industriële brand. Daarbij werd PFAS-houdend blusschuim gebruikt en dat zou kunnen leiden tot een bodemverontreiniging. “Volgens de eerste resultaten zijn er concentraties van perfluorverbindingen vastgesteld maar deze overschrijden de bodemsaneringsnormen niet. In het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023 volgt een uitgebreid bodemonderzoek in opdracht van de projectontwikkelaar van de site. Maar we willen deze resultaten niet afwachten en nemen nu al voorzorgsmaatregelen. We raden aan om geen fruit of groenten uit eigen tuin te consumeren of deze steeds goed te wassen voor consumptie”, meldt het lokaal bestuur.