Miserabele jaren naar aanleiding van 45ste verjaardag Kattenheye

LaarneNaar aanleiding van het 45-jarig bestaan speelt Toneelgroep Kattenheye Miserabele Jaren in een regie van Marianne De Beul. Je kan ook kiezen voor een voorstelling met warm buffet tijdens de pauze in Zaal Skala in Kalken. Dit familietheater wordt gebracht door meer dan 70 acteurs en figuranten.

Volledig scherm Miserabele jaren bij Kattenheye. © Kattenheye

‘Miserabele Jaren’ speelt zich af in Gent en Laarne tussen 1925 en 1945. Het is een aangrijpend verhaal van romantiek, verraad, ware vriendschap, grenzeloos vertrouwen, intens verdriet, opperst geluk, humor, dans, muziek en zang, dat je de ene keer naar de keel grijpt en de andere keer doet dansen van plezier. Een ware rollercoaster van verschillende emoties.

Jan Van Jaer wordt na vijftien jaar gevangenschap in Gent onder voorwaarden vrijgelaten. Dit zeer tegen de zin van de plichtsbewuste politiecommandant Jabeyr. Omdat hij inziet dat hij in Gent geen toekomst heeft besluit hij een andere identiteit aan te nemen. Hij gaat voortaan door het leven als Willy Van Cauwenberghe en vlucht naar Laarne. Hij blijft echter achtervolgd worden door Jabeyr en diens schoothondje Alfred. Hun enige doel is Willy terug achter de tralies te krijgen.

Francine, een alleenstaande moeder heeft haar dochtertje Misrabelle ondergebracht bij Jean-Pierre en madame Babille in café De Lege Pinte, waar ze samenwonen met hun dochtertje Epolien en Babilles zus, waarzegster madam Moustache. Marcel wordt verliefd op de volwassen Misrabelle, terwijl Epolien verliefd wordt op Marcel en er alles aan doet om het koppel uiteen te drijven. Alfred is intussen samen met Valentine, de dienstbode van bisschop Dingemans. Iedereen is ervan overtuigd dat de mensheid uit deze gruwel geleerd heeft en dat er nooit nog oorlog zal zijn. Helaas is intussen gebleken dat zij ongelijk hadden.

Voorstellingen met of zonder buffet vanaf 24 februari. Reserveren is een must want er zijn al een aantal avonden uitverkocht. Info via deze pagina.

