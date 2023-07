Mini-tornado veroorzaakt voor tienduizenden euro’s aan schade in Laarne: “We hoorden een fluitend geluid en een donderend lawaai... en toen werd het stil”

Dinner on The Lake verhuist van Lochristi naar Laarne: “Door droogte is meer Lochristi te ondiep”

Het ‘drijvende restaurant’-concept ‘Dinner on the Lake’ zal deze zomer niet langer in Lochristi, maar wel in Laarne plaatsvinden. “Door de droogte is het meer in Lochristi niet diep genoeg meer voor de constructie van het vlot. Daardoor wijken we uit naar een alternatieve locatie”, klinkt het bij de organisatoren.