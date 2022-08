Militair Marcel en cafédochter Jenny vieren diamanten huwelijk

Marcel werd geboren in Tienen. Zijn Franse achternaam kreeg hij mee van zijn Franse vader, een oorlogsheld die verliefd werd op een Vlaamse dame. Hij keerde na de oorlog als Groot Oorlogsinvalide terug naar Tienen. De kleine Marcel liep er school en volgde nadien nog normaalschool maar ging toen in het leger. In totaal werkte hij 38 jaar als militair, wanneer hij af kon zwaaien als adjudant en genieten van zijn pensioen op 54-jarige leeftijd. Jenny is geboren en getogen in Kalken waar haar ma café Het Volkshuis uitbaatte. Haar vader was bode bij de Bond Moyson en was ook schepen voor de socialisten in Kalken. Na school en enkele jobs, ging ze aan de slag bij kleding winkel Fernanda in Kalken.