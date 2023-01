Meteen 500 inwoners op eerste nieuwjaarsreceptie

Wetteren Bloemen voor eerste en laatste klant bij Clo Clo

Sabine Van Hoecke (60) hing op 31 december haar scharen definitief aan de haak en stopte met haar kapsalon Clo Clo in de Nieuwstraat in Wetteren. Om haar klanten te bedanken organiseerde ze dit weekend nog een gezellige nieuwjaarsreceptie in haar salon.

14:40