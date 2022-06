Meirhoekstraat uren afgesloten na frontale botsing tussen personen- en vrachtwagen

Aalst Broers tonen in reconstruc­tie wat er in gevecht met overleden Lukas (29) gebeurde: nog steeds niet duidelijk wie fatale klap uitdeelde

Een reconstructie naar aanleiding van het overlijden van Lukas Vanderputten (29) vond maandagavond plaats in de Victor Bocquéstraat in Aalst. De jongeman uit Aalst kreeg er rake klappen in zijn appartement van twee broers Jente (24) en Jelle V. (28) en overleed twee weken later aan zijn verwondingen. Beide broers zitten nog steeds in de cel op verdenking doodslag.

21 juni