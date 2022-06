Meirhoekstraat afgesloten na frontale botsing tussen personen- en vrachtwagen

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur. Volgens getuigen raakte de bestuurder van een personenwagen de borduur langs de straatkant en verloor de controle over het stuur. De vrouw reed daarop frontaal in op een vrachtwagen die de aanrijding nog probeerde te vermijden. “De bestuurder van de personenwagen raakte gekneld achter het stuur maar is bij bewustzijn. De straat is momenteel afgezet zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen", zegt Marlies Owel van de politiezone Wetteren. Er is een omleiding voorzien. Je vermijdt best de omgeving.