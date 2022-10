Marcel en Agnes zijn briljanten koppel

autosport Limburgs team Q1 Trackra­cing laat van zich spreken in Europa

Het Limburgse Q1 Trackracing was afgelopen weekend present in de Tempel van de Snelheid ofwel de Italiaanse omloop van Monza en dat voor de voorlaatste manche van de GT Cup Open Europe. Kempenaar Jan Lauryssen pakte er zijn zesde en zevende zege van het seizoen, maar dat betekent niet hij al zeker is van de Europese titel. Het duo Dirk Schouten en Lucas Valkre, ook in de kleuren van Q1 Trackracing, werd in Monza zesde en tweede en blijft zo in de running voor de titel.

28 september