Loop criterium Klavertje Vijf in vijf gemeentes

Zeveneken Franky en Hilde stellen tuin open voor Velt-ecotuinda­gen

In de Oude Veldstraat in Zeveneken (Lochristi) kon je dit weekend de prachtige tuin bewonderen van Franky Nimmegeers en Hilde Van Puyenbroeck. “Sinds we dit huis en de tuin 24 jaar geleden kochten, is hij voortdurend in verandering.”

5 juni