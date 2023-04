Lentewandeling voor OIGO

Uitslaande brand legt apparte­ment in de as: 19 bewoners van flatgebouw overge­bracht naar ziekenhuis

Een felle uitslaande brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een flat in de Roosbroeklaan in Wetteren compleet vernield. De 22 bewoners van het appartementsgebouw werden geëvacueerd, 19 onder hen werden naar het ziekenhuis overgebracht na rookinhalatie.